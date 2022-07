River Plate disse adeus à Libertadores e viu fugir reforço de peso

Luis Suárez estava na lista do clube argentino, mas agora descarta a hipótese.

O River Plate empatou em casa sem golos frente ao Vélez Sarsfield e, depois da derrota (1-0) na primeira mão dos oitavos de final, disse adeus à Taça Libertadores. O desaire tem também implicações no que toca ao mercado: Luis Suárez passa a ser um alvo fora de hipótese.

"Estava muito animado com a possibilidade de ir para o River e lutar pela Taça Libertadores. É um sonho que tenho ganhar um troféu na América do Sul. Como o River ficou fora, cai a possibilidade", afirmou o avançado uruguaio ao jornal "Ovación".

Suárez, 35 anos, está livre no mercado depois de deixar o Atlético. Passou ainda por Barcelona, Liverpool, Ajax e Groningen, no futebol europeu. No Uruguai deu nas vistas ao serviço do Nacional.