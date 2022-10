River Plate deu o título ao Boca Juniors e Gallardo está em paz: "A dignidade faz o que somos"

Treinador do River Plate falou de "respeito e dignidade" depois de ter vencido o Racing, o que deu o título ao maior rival, o Boca Juniors.

Na noite de domingo, o River Plate deu o título ao eterno rival Boca Juniors... ao vencer. É isso mesmo. Os millonarios bateram o Racing por 2-1 e os xeneize, ao empatarem 2-2 com o Independiente, festejaram a conquista do campeonato argentino.

No final do encontro, Marcelo Gallardo, treinador do River Plate, falou sobre dignidade e disse estar em paz, embora a vitória tenha dado o troféu ao grande rival

"Num país onde tudo é suspeito, onde tudo parece vazio de valores, pode ter-se respeito e dignidade pela profissão, pelo futebol, pela paixão que este desporto proporciona a todos. E eu entendo que possa haver adeptos furiosos ou frustrados, mas mais do que ganhar ou perder, a dignidade faz o que somos e isso creio que tem muito valor. Sim, estou contente, muito orgulhoso por sentir isso, mais além de ter beneficiado o nosso eterno rival. É orgulho um ter esta paz interna. Não tendo nada em jogo, mas a ter que resguardar a nossa dignidade e valores. O resto não vem, mas isto sim, estou certo que se o River mantiver isto, vai ser maior do que aquilo que já é", apontou, citado pela imprensa da Argentina.

Marcelo Gallardo está de saída do River ao fim de nove temporadas.