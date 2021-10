Rival do Benfica na Champions, Dínamo Kiev goleia e mantém liderança na Ucrânia

O Dínamo Kiev é rival do Benfica no Grupo E da Liga dos Campeões.

O Dínamo Kiev, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, manteve este sábado os três pontos de vantagem na liderança do campeonato ucraniano de futebol, depois de golear no campo do Lviv, por 4-1, na 11.ª jornada.

No terreno do antepenúltimo classificado da prova, o atual campeão ucraniano até chegou a estar em desvantagem, quando o croata Cirjak marcou de grande penalidade para o Lviv, aos 35 minutos, mas ainda antes do intervalo o Dínamo deu a volta, por Buyalskyy e Tsygankov, aos 38 e 45+1, respetivamente.

Na segunda parte, Garmash, com um "bis", aos 58 e 83 minutos, consumou a goleada e manteve a equipa de Kiev com três pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Shakhtar Donetsk, que na sexta-feira goleou em casa o Zorya, por 6-1.

