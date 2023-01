Rival de Cristiano Ronaldo vai apresentar proposta de loucos por Messi

Al Hilal preparado para tentar aliciar campeão do Mundo. Objetivo é dar uma dimensão planetária à Liga Saudita, numa altura em que o país tenta garantir a organização do Mundial 2030

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo na mesma liga, como nos anos de Real Madrid e Barcelona? Na Arábia Saudita vai crescendo o rumor: o Al Hilal quer o astro argentino e prepara uma proposta para lá de astronómica.

De acordo com o Mundo Deportivo, o rival do Al Nassr estaria disposto a oferecer 280 milhões de euros por ano, num investimento que iria ter o Estado como parceiro importante e como ajuda.

A Arábia Saudita está em processo de candidatura ao Mundial'2030 e não havia melhor forma de fortalecer o futebol do país que com o regresso de uma das maiores rivalidades entre jogadores que há memória no desporto-rei.

O mesmo jornal lembra que o astro argentino tem ligações com a Arábia Saudita, sendo, atualmente, embaixador do turismo do país.