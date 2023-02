Rivais do Manchester City querem despromoção caso se confirmem acusações

Premier League acusou na segunda-feira os citizens de inúmeras irregularidades financeiras.

O Manchester City foi acusado pela Premier League, na segunda-feira, de inúmeras irregularidades financeiras, na sequência de uma investigação levada a cabo nos últimos quatro anos. O emblema inglês reagiu, ainda na segunda-feira, mostrando-se "surpreendido" pelas respetivas acusações.

Esta terça-feira, o jornal "The Sun" escreve que os clubes rivais do Manchester City pretendem que o clube seja despromovido caso se confirmem as acusações da Premier League, mais concretamente caso se confirme que quebrou em 115 ocasiões as regras do fair-play financeiro da Liga inglesa".

"Os clubes rivais da Premier League exigem sangue, um veredito rápido e um castigo no final da temporada", escreve o jornal acima referido. O presidente de um dos clubes - não quis identificar-se - exige uma punição severa.

"Se se provarem estes factos, deve haver um castigo adequado. E o único apropriado é serem despromovidos. Estamos a falar de uma década de alegados abusos, queremos que a Premier League faça o que está certo", afirmou, citado pelo "The Sun".