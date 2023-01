Rivais do Al-Nassr respondem com Messi, avança imprensa árabe

Imprensa do Médio Oriente diz que o campeão mundial, cujo contrato com o PSG termina em junho próximo, está na mira do Al-Hilal

Alvo de muitas críticas por ir jogar para a Arábia Saudita, depois de ter assinado pelo Al-Nassr, quem sabe Cristiano Ronaldo ainda terá a possibilidade de rir por último. É que a acreditar naquilo que publicou o jornal Al-Khaleej, dos Emirados Árabes Unidos, a rivalidade que alimentou o futebol na última década e meia poderá prosseguir no Médio Oriente.

Complicado? Pelo contrário: diz aquele diário que o grande rival do novo clube de CR7, o Al-Hilal, pretende dar o troco ao Al-Nassr na mesma moeda e pondera oferecer a Messi um contrato irrecusável. O do capitão da seleção portuguesa, que assinou por duas épocas e meia, recorde-se, vai valer-lhe 200 milhões de euros por temporada. E o argentino está em fim de contrato com o Paris Saint-Germain, podendo desde ontem comprometer-se com qualquer outro emblema, com efeitos a partir de julho.

Se o capitão da seleção da Argentina voltará a ser adversário de Ronaldo só o tempo dirá, mas o Al-Hilal aproveitou para provocar o Al-Nassr e pôs à venda camisolas da equipa com o nome e número de Messi

O clube francês pretende que o campeão mundial se mantenha no plantel, tendo-lhe proposto a renovação, mas por enquanto não se conhece uma decisão por parte de Messi.

Enquanto não há decisões, o Al-Hilal avançou, entretanto, para o que pode entender-se como uma provocação ao rival Al-Nassr, tendo colocado à venda na loja oficial camisolas com o número 10 e o nome Messi estampados nas costas...