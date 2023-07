Rivais acusam Newcastle de inflacionar valor de Saint-Maximin na venda para a Arábia

Magpies visados pelos rivais por inflacionar o valor de Saint-Maximin na venda aos sauditas do Al Ahli. Concorrentes pedem à Premier League maior escrutínio na avaliação dos jogadores. Newcastle partilha proprietário com o clube saudita e garante legalidade da transação.

A origem dos proprietários do Newcastle voltou a causar celeuma no seio do futebol inglês - algo que parece preparar-se para acontecer com frequência daqui para a frente. A Premier League recebeu ontem uma queixa de alguns clubes (não especificados) a revelar preocupação em relação à propalada venda do extremo francês Saint-Maximin aos sauditas do Al Ahli, por cerca de 35 milhões de euros.

Um valor que os concorrentes dos magpies consideram excessivo, alegando que a transferência poderá estar a ser inflacionada para injetar capital no Newcastle, de modo a que este emblema consiga cumprir as regras do fair-play financeiro, tendo em conta que pertence ao mesmo fundo de investimentos do clube saudita.

Os clubes requerem maior transparência e escrutínio ao organismo que rege o futebol inglês no que respeita à avaliação dos passes - embora, neste caso, Saint-Maximin até esteja avaliado pelo sítio especializado "Transfermarkt" em 32 milhões, valor bem próximo do negócio com o Al Ahli.

Para o treinador do Newcastle, não restam dúvidas: todos ficarão a ganhar com a transferência. "Regemo-nos pelas mesmas regras de todos os restantes clubes da Premier League. Tenho a certeza de que cumpriremos com todos os critérios necessários, não será diferente de qualquer outro clube que venda um jogador cujo passe detenha. O jogador estava avaliado num preço e ele foi alcançado. Tenho a certeza de que irá satisfazer a Premier League", realçou Eddie Howe.

Contratado ao Nice no verão de 2019 a troco de 18 milhões de euros, Saint-Maximin tem tido uma trajetória de altos e baixos no Newcastle. Há um ano, depois de fazer a sua melhor época em Inglaterra (cinco golos e outras tantas assistências, em 37 jogos), chegou a ser associado a Manchester United, Chelsea e Tottenham; acabaria por permanecer nos magpies e, mesmo perdendo fulgor, viu o seu nome ligado a uma transferência para o AC Milan em janeiro passado - que também não se viria a concretizar -, acabando a época com apenas um golo e cinco assistências, em 31 jogos.

Substituto desceu... e é mais caro

De forma algo curiosa, o Newcastle acabou por oficializar no dia de ontem a contratação do substituto de Saint-Maximin. Trata-se de Harvey Barnes, extremo inglês de 25 anos que chega do Leicester, clube que foi despromovido ao Championship na última temporada. O mais inusitado acaba por ser o valor da transferência: 44 milhões de euros, bastante superior à transação a envolver o francês. Números, contudo, que se podem justificar com os 13 golos (e três assistências) de Barnes pelos foxes, apesar da descida de divisão.