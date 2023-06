"Risco de fuga mantém-se": Dani Alves vê novo pedido de liberdade recusado

Redação com EFE

Futebolista brasileiro é acusado de violar uma jovem numa discoteca de Barcelona.

Um tribunal de Barcelona decidiu manter em prisão preventiva Dani Alves, acusado de violar uma jovem na casa de banho da discoteca Sutton, em Barcelona, no dia 30 de dezembro, alegando que o "risco de fuga se mantém".

Num despacho, a terceira secção do Tribunal de Apelação de Barcelona rejeitou o recurso apresentado pela defesa de Alves contra a decisão do juiz de instrução de enviar o jogador brasileiro para a prisão, detido desde 20 de janeiro no centro penitenciário Brians 2.

Para o tribunal, o "risco de fuga mantém-se" e nenhuma outra medida cautelar "pode neutralizar este risco com garantias suficientes" para assegurar a sua presença no julgamento.

Na sua resolução, o tribunal rejeita o principal argumento apresentado no recurso pela defesa do jogador, que salienta que Alves tem um "projeto de vida" em Espanha.