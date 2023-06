Riquelme vai ter jogo de despedida oito anos depois e com convidados de luxo

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Antigo craque argentino deixou o futebol em 2015, mas só agora agendou uma partida de despedida. Messi, Ibarra, Aimar, Lucho, Di María são apenas alguns dos convidados

Juan Román Riquelme, antigo craque da Argentino que passou por Boca Juniors, Barcelona, Villarreal e acabou em 2015 a carreira no Argentinos Juniors, vai ter finalmente o seu jogo de despedida... oito anos depois do adeus aos relvados.

O antigo camisola 10, de 44 anos, atualmente vice-presidente do Boca e candidato à presidência no clube, agendou a partida para a Bombonera para o dia 25 de junho, um dia depois do adeus de Maxi Rodríguez em Rosário, para que alguns dos convidados de Maxi possam também ir ao seu jogo de despedida.

E um desses convidados que Riquelme já confirmou é Messi. Também estão convidados Carlos Tévez, Palermo, Paredes, Aimar, Walter Samuel, Bermúdez, Maxi Rodríguez, Di María, Aguero, Lucho González, os treinadores Carlos Bianchi, Scaloni, Basile, Pekerman e Hugo Ibarra, entre outros.