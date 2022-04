Rio Ferdinand opõe-se às críticas a Maguire: "A forma como o Manchester United joga..."

Ex-referência defensiva do emblema de Old Trafford salientou que o baixo desempenho do atual capitão está também diretamente relacionado com a queda da confiança

Criticado, várias vezes, por adeptos do Manchester United, face às exibições, Harry Maguire foi publicamente defendido por Rio Ferdinand ao argumentar que o estilo de jogo dos red devils não favorece o central, cujo trabalho na seleção foi elogiado.

"Na seleção de Inglaterra, tem sido fenomenal. Não se pode dizer que é um jogador fraco. Na equipa nacional ele é óptimo, mas jogam de uma forma que lhe convém. A forma como o Manchester United joga não se adequa a Maguire", disse o antigo defesa inglês e voz respeitada entre os adeptos do emblema de Old Trafford.

Ferdinand salientou que o baixo desempenho de Maguire, capitão de equipa do Manchester United, está também diretamente relacionado com a queda da confiança, causada, claro está, pelo extenso rol de apreciações negativas.

"A sua confiança foi atingida e não interessa quem és, se Messi, Ronaldo, Zidane ou Mbappé... Se a confiança está em baixo, não és o mesmo jogador", referiu o inglês, voz rara na defesa do defesa mais caro da história do futebol mundial.

Em agosto de 2019, o defesa internacional inglês tornou-se jogador do Manchester United, até 2026, a troco de mais de 87 milhões de euros, superando os valores pagos pelos então recordistas Virgil van Dijk (Liverpool) e Lucas Hernandez (Bayern).