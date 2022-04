"Rincón vai continuar nos cuidados intensivos, numa situação muito crítica"

Lenda do futebol colombiano foi operada durante duas horas e 45 minutos, após acidente de viação em Cali.

O antigo futebolista colombiano Freddy Rincón, ex-jogador de Real Madrid e Nápoles, está em "situação muito crítica" após um acidente de viação em Cali, revelou esta segunda-feira um porta-voz da unidade hospital onde está internado.

"Rincón foi operado durante duas horas e 45 minutos. Vai continuar nos cuidados intensivos numa situação muito crítica. Chegou ao hospital com uma grave lesão cerebral", explicou o porta-voz da clínica Imbanaco Grupo Quironsalud, em Cali.

De acordo com a autoridades policiais, cerca das 04h00 desta segunda-feira (horas locais), o carro que era dirigido por Rincón, de 55 anos, chocou com um autocarro, com mais três pessoas no veículo.

A imprensa colombiana tem avançado que o antigo médio terá desrespeitado um sinal vermelho, com a publicação de um vídeo de uma câmara de vigilância, embora o mesmo ainda não tenha sido confirmado como verdadeiro.

O Real Madrid, clube que Rincón representou em 1996/97, desejou, através das redes sociais, a "recuperação rápida" do antigo capitão da seleção colombiana, que no futebol europeu também representou o Nápoles, de Itália, na época anterior (1995/1996).

Depois de Santa Fé (formação), América Cali e do futebol italiano e espanhol, Rincón continuou a sua carreira no Brasil no Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro, antes de "pendurar as botas" em 2004.

Pela Colômbia, o médio somou 84 jogos e 17 golos, tendo disputado as fases finais dos Mundiais de 1990, no qual marcou um golo à RFA, na fase de grupos (1-1), 1994 e 1998.

Um dos seus filhos, Sebastián Rincón, de 28 anos, passou pelo futebol português, no Vitória Guimarães, entre 2017 e 2020.