Richarlison recordou Conte: "Ficou duas horas só a dar-me um sermão, à frente de todos"

Internacional brasileiro lembrou momento mais complicado vivido com o ex técnico do Tottenham

Contratado no início da época passada pelo Tottenham, por quase 60 milhões de euros, Richarlison não foi feliz no primeiro ano no norte de Londres, terminando 2022/23 com apenas três golos e outras tantas assistências. A relação com Conte teve também os seus momentos menos bons, como fez questão de assinalar o brasileiro.

"Claro que errei ao ter dito na entrevista que precisava de tempo e tudo mais - foi depois da eliminação na Champions -, mas depois pedi desculpa. Até lhe disse que se quisesse punir-me, podia fazê-lo. Resolvemos as coisas. Ele deu as 'duras' dele, teve que mostrar a firmeza também para o grupo, para dizer que ele estava ali, que estava no comando. É o jeito dele de lidar com as pessoas, com o grupo. Ficou duas horas só a dar-me um sermão, à frente de todos (risos)", afirmou o internacional canarinho, em conversa no podcast "Que Papinho".

Recorde-se que Antonio Conte não terminou a época no Tottenham, sendo afastado do comando técnico no mês de março, dias depois de declarações explosivas sobre a equipa e, sobretudo, o clube.