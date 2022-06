Richarlison origina luta londrina: a caminho do Tottenham, apesar do esforço do Chelsea

Brasileiro deve ser mesmo reforço dos spurs, apesar do esforço de última hora por parte dos blues

Antonio Conte vai ter direito a mais um reforço de peso neste mercado de transferências. Richarlison, internacional brasileiro, está a caminho do Tottenham, apesar de um último esforço do Chelsea.

O avançado, que se notabilizou no Everton durante as últimas temporadas, custará, pelo menos, 58 milhões de euros ao clube do norte de Londres, que deverá ser obrigado a pagar ainda mais mediante o cumprimento de determinados objetivos.

De acordo com Fabrizio Romano, o negócio deve mesmo avançar, apesar de um último esforço do Chelsea, que tem na contratação de Raphinha ainda um negócio por fazer, devido ao forte interesse do Arsenal e, principalmente, do Barcelona.