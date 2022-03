Richarlison orgulhoso com chamada de Tite: "Posso não ser o melhor, mas dou a minha vida em campo"

Richarlison mostrou-se orgulhoso por ter sido chamado pela seleção brasileira, garantindo "dar a vida" sempre que representa o país-natal

Em declarações ao portal Goal, o avançado do Everton revelou estar feliz por ter sido incluído na convocatória do Brasil para os últimos dois jogos da qualificação sul-americana para o Mundial do Catar, na qual a seleção canarinha já garantiu o primeiro lugar e consequente bilhete para a prova.

"Ficar de fora da seleção do Brasil magoa-me bastante, porque eu nunca imaginei fora da equipa e quando aconteceu pela primeira vez foi bastante duro. Eu estava no meu quarto, passei alguns dias a sentir-me mal mas depois estava de volta ao normal, continuei a treinar tal como me aconselharam e agora estou de volta", começou por recordar o internacional canarinho.

Richarlison reiterou o sentimento de orgulho que sente quando representa o próprio país, deixando a garantia de que dá tudo sempre que entra em campo. "Eles sabem o quanto eu gosto da seleção, eles sabem o quanto eu quero estar com a seleção. Eu posso não ser o melhor no mundo, tenho a certeza disso, mas quando entro em campo, eu dou a vida. Eu faço tudo o que posso para que a minha equipa vença os três pontos", garantiu.

O dianteiro de 24 anos abordou ainda quais serão os adversários mais difíceis do Brasil no próximo Mundial, com Richarlison a considerar França e Argentina como as principais equipas a ter em atenção.

"É a França, não? Eles são os campeões em título. E a Argentina. São dois dérbis e o Brasil joga sempre bem contra eles. Eu penso que conhecemo-los muito bem, sabemos o que conseguem fazer. A Argentina tem evoluído nos últimos anos e atravessam uma excelente sequência. Qualquer equipa que enfrente a Argentina ou a França vai ter dificuldades", finalizou Richarlison.

O Brasil conclui a fase de qualificação para o Mundial do Catar com a receção ao Chile, no dia 24 de março e a visita à Bolívia, na madrugada do dia 30.