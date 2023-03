Richarlison: "Não fui líder de um motim contra Conte, pelo contrário"

Avançado do Tottenham recorreu às redes sociais para se retratar após um jornalista da TyC Sports o ter acusado de, juntamente com Cristian Romero, liderar um motim no balneário contra o técnico.

Richarlison, avançado do Tottenham, recorreu na quinta-feira às redes sociais para se retratar após um jornalista do canal argentino TyC Sports o ter acusado de, juntamente com o central Cristian Romero, liderar um motim no balneário contra Antonio Conte, levando à sua saída do clube.

O dianteiro brasileiro, de 25 anos, negou que tenha tido um papel na despedida do treinador italiano, admitindo ainda que as suas exibições esta temporada não estiveram ao nível desejado.

"Questionar e criticar um jogador pelo desempenho faz parte do futebol e do desporto e eu entendo. No entanto, inventar mentiras sobre mim, eu não aceito! Sempre tive o máximo de respeito pelo Conte e por todos os meus treinadores. Ele ajudou muito na minha vinda para os spurs e, sempre que tivemos algum problema, ainda que público, resolvemos na base da conversa e do profissionalismo - ele pode confirmar", começou por esclarecer, numa publicação na conta de Twitter.

"Não fui líder de motim contra ele, pelo contrário. Sinto não ter rendido o quanto ele esperava de mim e não ter feito o suficiente para que ele permanecesse. Quando ele foi embora, inclusive, mandei uma mensagem a agradecer e a desejar sucesso, pois é isso que ele merece. Já o jornalista responsável por essa mentira absurda não fez sequer o seu dever básico de procurar a minha assessoria ou de me ouvir. Péssimo profissional e péssimo caráter! Uma vergonha, TyC Sports", finalizou.

Recorde-se que Conte rescindiu com o Tottenham por acordo mútuo no domingo, após ter lançado duras críticas à mentalidade da equipa e do próprio clube na sequência de um empate (3-3) frente ao Southampton, último classificado da Premier League.