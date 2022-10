Richarlison lesionou-se e causa alarme devido ao Mundial'2022

Avançado do Tottenham saiu muito queixoso e estará com receio da gravidade da lesão, o que o poderia afastar do Mundial'2022.

Richarlison saiu do Tottenham-Everton (2-0), este sábado, a mancar e com dores no gémeo da perna esquerda. No balneário, estava "inconsolável" a chorar compulsivamente, relata a ESPN Brasil.

O avançado estará muito preocupado com as dores que sente devido à proximidade do Mundial'2022, no Catar. Quando atuava no Everton, o internacional brasileiro sofreu uma lesão no gémeo e ficou dois meses parado.

No domingo, Richarlison irá realizar exames para avaliar a gravidade da lesão.

De recordar que Tite vai anunciar os convocados para o Campeonato do Mundo a sete de novembro. O torneio inicia a 20 desse mês.

Antes disso, a 26 de outubro, o Tottenham recebe o Sporting e o futebolista poderá estar em risco de defrontar os leões.