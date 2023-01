Richarlison foi ao jogo dos sub-21 do Tottenham pedir a camisola a Lucas Moura

Com bom humor, Richarlison apareceu no jogo dos sub-21 para pedir a camisola ao compatriota Lucas Moura, que está a jogar no escalão abaixo para voltar à forma depois de uma lesão.

O experiente avançado Lucas Moura esteve parado devido a uma lesão nos gémeos e para ganhar ritmo foi jogar pelos sub-21 do Tottenham, numa partida frente ao Arsenal em que alinhou durante 45 minutos. Sabendo disso, Richarlison, outro dos brasileiros do plantel dos spurs, apareceu no jogo com um cartaz a pedir a camisola ao amigo, em tom de brincadeira.

"Lucas, dás-me a tua camisola?", escreveu Richarlison, que já é conhecido pela boa disposição nos balneários.

No jogo em questão, Lucas marcu um dos golos na vitória por 2-1 sobre os gunners, na Premier League 2.

