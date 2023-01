Richarlison e a eliminação no Mundial do Catar: "É pior do que perder algum familiar"

Internacional brasileiro lamentou derrota contra a Croácia, nos quartos-de-final, após desempate por grandes penalidades

Richarlison ainda sente a eliminação do Brasil no Mundial do Catar. Os canarinhos caíram nos quartos-de-final e o avançado do Tottenham comparou a tristeza do momento à perda de um familiar.

"Foi um choque, sei lá... Acho que é pior do que perder algum familiar. Foi difícil recuperar. Até hoje, quando vejo vídeos nas minhas redes sociais, dá-me uma certa tristeza. Mas temos de seguir em frente. Ainda sou novo e acredito que tenho mais um ou dois Mundiais pela frente", atirou, em declarações à ESPN Brasil.

Depois do 1-1 no final dos 120 minutos, a Canarinho, que procurava o sexto título de campeão do Mundo, caiu contra a Croácia nas grandes penalidades, sendo eliminada da competição do Catar.