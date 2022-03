Richarlison desabafa: "Não estou na seleção por ser giro!"

Jogador do Everton defende-se das críticas

Richarlison não gostou do que leu e ouviu da crítica no momento em que Tite anunciou a mais recente convocatória para a seleção brasileira. O jogador do Everton reclamou do historial recente para justificar o porquê da sua presença na Canarinha.

"Não estou na seleção por ser giro! Fiquei triste, porque estive de fora devido a grave lesão e muitos jornalistas e comentadores já diziam que estava fora do Mundial. Permaneci calmo porque conheço o meu talento e potencial. Gostem ou não, já tenho história com a camisola do Brasil. Acho que também deveria ser respeitado. É claro que estamos a falar do Brasil, onde todos os dias surge um avançado. A minha posição é muito concorrida", afirmou, em declarações aos jornalistas.

Richarlison, uma das figuras do Everton, é um dos jogadores convocados para o duplo compromisso de apuramento para o próximo Mundial, diante das seleções de Chile e Bolívia.