Ricardo Pereira marca pelo Leicester no empate ante o West Ham

O ​​​​​​​West Ham mantém o quarto lugar, mas agora de forma isolada, com 41, mais um ponto do que o Manchester United.

O defesa português Ricardo Pereira marcou um dos golos Leicester no empate frente ao West Ham (2-2), que se isolou no quarto lugar na Premier League.

No King Power Stadium, o avançado Jarrod Bowen colocou os hammers na frente, logo aos 10 minutos, mas, no final do primeiro tempo, o médio Youri Tielemans (45) restabeleceu a igualdade, na conversão de um penálti.

Após o descanso, o lateral internacional português Ricardo Pereira acabou por ser o autor da reviravolta dos foxes, aos 57 minutos, num lance em que surgiu à entrada da pequena área, para finalizar de cabeça, após ser servido por Harvey Barnes.

Contudo, já em período de descontos, Bowen voltaria a estar em evidência no desafio, mas, desta vez, no capítulo das assistências, entregando ao defesa Craig Dawson o tento do empate tardio.

Com esta igualdade, o Leicester, sem vencer há quatro jogos, contabiliza 27 pontos, no 11.º posto da classificação, liderada pelo Manchester City, que tem mais um jogo realizado, com 63, contra os 54 do segundo colocado Liverpool e 47 do Chelsea, terceiro.

