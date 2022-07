Ricardo Gareca deixa cargo de selecionador do Peru

O Peru falhou a qualificação para o Mundial de 2022, ao perder no play-off com a Austrália, no desempate por grandes penalidades.

Ricardo Gareca vai deixar o cargo de selecionador do Peru, que ocupava há sete anos, anunciou este sábado a Federação daquele país, assumindo a inexistência de acordo para prolongar contrato.

O Peru falhou a qualificação para o Mundial do Catar, ao perder no play-off com a Austrália, no desempate por grandes penalidades.

O treinador argentino, de 64 anos, alcunhado de El Tigre, levou a seleção peruana ao Mundial da Rússia, em 2018, 36 anos após a última participação da equipa num certame do género.

Gareca tinha ainda guiado o Peru à final da Copa América de 2019, no Brasil, perdida para o anfitrião, por 3-1.