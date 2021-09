Ribéry não pára aos 38 anos e está perto de assinar por novo clube

Francês deve prosseguir a carreira no campeonato italiano.

Livre no mercado de transferências após terminar a ligação com a Fiorentina, Franck Ribéry estará perto de encontrar um novo desafio na carreira. O francês de 38 anos ainda não pondera colocar um ponto final no percurso e, segundo informações da imprensa internacional, pode em breve ser anunciado como reforço da Salernitana.

Ribéry já manifestou o desejo de continuar na Serie A, motivo pelo qual o convite do clube recém-promovido ao principal escalão italiano é visto com bons olhos. O Karagumruk, da Turquia, era outro emblema interessado.

Após largas épocas ao serviço do Bayern, o jogador ingressou na Fiorentina em 2019/20. Marselha e Galatasaray, entre outros clubes, compõem um currículo onde constam uma Liga dos Campeões e nove campeonatos da Alemanha, por exemplo.