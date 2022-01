Ribéry esteve a um passo do Real Madrid, mas uma refeição especial mudou os planos

O avançado francês de 38 anos ia trocar o Bayern pelo Real Madrid, em 2010. Mas um jantar em casa de Uli Hoeness fez o jogador - e a esposa - mudarem de planos.

Franck Ribéry, avançado que agora atua no Salernitana, esteve perto de ser reforço do Real Madrid em 2010, quando representava o Bayern. Estava tudo muito ferto de ficar fechado, mas uma refeição com o na altura presidente dos bávaros mudou o cenário.

E foi o próprio Uli Hoenesse a contar a história, em conversa com o jornal Bild. "Quando o percurso de Ribéry no Bayern parecia ter chegado ao fim, em 2010, decidi convidá-lo a ele e à sua mulher, Wahiba, para jantarem connosco. Cozinhámos com todo o carinho uma refeição de Halal [Halal é uma palavra que se refere, no islão, aos comportamentos, formas de vestir e de falar, e alimentos que são permitidos pela religião] especialmente para ela [esposa do jogador é muçulmana]. Tivemos um serão maravilhoso e, por volta da meia-noite, a Wahiba disse: 'Franck, vamos ficar em Munique!'", revelou o dirigente.