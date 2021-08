Rhys Williams reforça o Swansea City por empréstimo do Liverpool

Rhys Williams com a camisola do Swansea

Defesa vai à procura de mais minutos de jogo.

O defesa inglês Rhys Williams, de 20 anos, é reforço do Swansea City por empréstimo do Liverpool até ao final da temporada.

A contratação do sétimo reforço do clube gales está ainda sujeita a "autorização internacional", explicou o clube em comunicado no seu sítio oficial na Internet.

O Swansea City destacou que o defesa central internacional pelas seleções jovens de Inglaterra teve uma "excelente temporada" na equipa de Anfield na temporada passada, com 19 partidas em todas as competições, seis destas na Liga dos Campeões.

A formação do Championship apontou ainda que as exibições de Rhys Williams mereceram os elogios do técnico do Liverpool, Jurgen Klopp.