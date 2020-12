Revolução nas transferências da Premier League à boleia do Brexit

A Federação inglesa confirmou esta terça-feira que todos os reforços vindos da União Europeia vão precisar de um visto de trabalho baseado num sistema de pontos de "mérito"

Tal como era esperado, o Brexit vai provocar uma autêntica revolução no mercado das principais ligas de Inglaterra (Premier League e Championship). A Federação inglesa confirmou esta terça-feira que todos os reforços provenientes de países pertencentes a União Europeia vão precisar de um visto de trabalho baseado num sistema de pontos relacionados com internacionalizações a nível sénior e júnior, qualidade do clube que representava e presenças em competições nacionais e internacionais. Os atletas que "passarem" neste primeiro filtro estão automaticamente aptos para jogar na Premier League, enquanto os que "chumbarem" podem recorrer a um estatuto de exceção sujeito à aprovação do organismo.

As novas regras também preveem que os clubes do principal campeonato inglês não possam contratar jogadores estrangeiros menores de 18 anos e limitam para três as contratações de jogadores sub-21. O objetivo, de acordo com a Federação inglesa, passa por incentivar os clubes a apostarem em talento inglês.

As novas regras vão ser implementadas já na próxima janela de transferências de janeiro.