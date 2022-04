Revolução à vista no PSG: Neymar de saída, provavelmente, mas não só

Independentemente da conclusão do processo de Mbappé, intenção do clube parisiense é fazer várias alterações e abdicar do internacional brasileiro

Sendo um dos clubes mais ricos do Mundo, atualmente, o PSG, já se sabe, terminará a época apenas com um título oficial. Também por isso serão várias as alterações no mercado e nem Neymar deve escapar à saída.

De acordo com a Sky Sports, o emblema parisiense já abriu portas para que o internacional brasileiro abandone o Parque dos Príncipes, seis anos depois de ter aterrado em solo francês, vindo do Barcelona.

De acordo com o L'Équipe, essa não será a única alteração no plantel. Sem abordar a questão do treinador, que também pode ser diferente, com Pochettino a ser apontado à saída, já, o jornal francês destaca os nomes de Draxler, Kurzawa, Paredes e Kehrer como dispensáveis no final da época.

A imprensa destaca que estas alterações acontecerão, independentemente do que possa acontecer com Mbappé, que muitos já encaram como futuro reforço do Real Madrid.