Revolução à vista no PSG: franceses detalham plano para a próxima época

Parisienses preparam alterações a todos os níveis para conseguir, finalmente, conquistar a Champions. Treinador vai mudar e plantel vai sofrer alterações significativas

Apesar do investimento, apesar da contratação de Messi, ainda não foi desta que o PSG alcançou o tão procurado título de campeão europeu. O clube já prepara a próxima época a e imprensa francesa detalha as várias alterações que vão acontecer no Parque dos Príncipes.

De acordo com o jornal Le Parisien, em primeiro lugar, é certo que Mauricio Pochettino não continuará no comando técnico do PSG. Ainda não há substituto, pois Zidane, que era o preferido, está interessado em assumir a seleção. Perante a possível indisponibilidade do antigo médio, Thiago Motta, Antonio Conte e Joachin Low são as possibilidades mais realistas.

Neymar, uma das grandes figuras, vai esgotando a paciência dos responsáveis do clube. A intenção é mesmo vender o internacional brasileiro, ainda que o valor pedido possa resultar na permanência do jogador por mais uma época em Paris.

Icardi, Kurzawa, Di María e Keylor Navas devem sair, enquanto Pogba e Tchouaméni são possíveis entradas para o meio campo.