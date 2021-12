Reviravolta vale triunfo e pódio provisório à Atalanta

Equipa de Gasperini foi ao terreno do Hellas Verona vencer por 1-2

A Atalanta ascendeu este domingo, de forma provisória, ao terceiro lugar da Serie A, após superar, com reviravolta, o Verona (1-2), num encontro da 17.ª jornada.

Com este triunfo, o conjunto de Bérgamo, que foi eliminado da Liga dos Campeões na última quinta-feira, passou a somar 37 pontos, os mesmos do campeão Inter de Milão, que recebe hoje o Cagliari.

Contudo, o quarto colocado Nápoles (36 pontos) pode recuperar o último lugar do pódio, caso empate com o Empoli, mas, se vencer, 'apanha' o AC Milan na liderança. Já o Verona ocupa o 11.º posto, com 23.

Com o internacional português Miguel Veloso em campo na segunda parte, o Verona abriu o marcador à passagem do minuto 22, através do argentino Giovanni Simeone, mas, ainda no primeiro tempo, o russo Aleksey Miranchuk (37) deu início à reviravolta, consumada pelo holandês Teun Koopmeiners, aos 62.

No primeiro encontro do dia, o Torino recebeu e venceu o Bolonha, por 2-1, com o tento de Antonio Sanabria (24) e um autogolo de Soumaoro (69) a revelarem-se decisivos para o emblema de Turim, 12.º colocado, com 22 pontos, enquanto os visitantes, que ainda reduziram por Ricaardo Orsolini (79), prosseguem em nono, com mais dois.