Reviravolta relâmpago do AZ frente ao Sporting. Veja os dois golos

O Sporting está a defrontar o AZ Alkmaar, em jogo das meias-finais da Youth League. Aos 30 minutos, Ernest Poku empatou a partida, já depois do golo inaugural de Diogo Cabral (9'), com Ro-Zangelo Daal a carimbar a reviravolta seis minutos depois, num lance idêntico ao do primeiro golo leonino.

Veja os dois golos do AZ:

