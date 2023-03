Uma reviravolta no caso Di María, garante a imprensa italiana

Antigo jogador do PSG estará disposto a renovar pela Juventus, mesmo que esta não jogue na Europa na próxima temporada.

O futuro de Di María (35 anos) parecia não passar por Turim, mas, de acordo com o jornal "La Gazzetta dello Sport", o caso terá sofrido uma reviravolta. De acordo com o jornal desportivo italiano, o internacional argentino está disposto a prolongar a ligação com a Juventus, mesmo que a "Vecchia Signora" não jogue na Europa na próxima temporada.

As opções para o campeão mundial fora de Itália passam pela MLS - o Inter Miami será um dos clubes interessados - e pelo regresso à Argentina. Pois bem, segundo o jornal espanhol "AS", a intenção do antigo jogador do PSG será continuar no futebol europeu durante mais um par de anos, de forma a chegar em bom estado à Copa América de 2024.

De recordar que Ángel Di María chegou à Juventus em 2022, depois de sete temporadas ao serviço do emblema parisiense. Antes somou passagens por Manchester United, Real Madrid, Benfica e Rosario Central, clube onde se formou.