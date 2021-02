Revelam os valores de nova proposta a Messi: mais baixa, mas ainda cheia de milhões

Manchester City volta à carga pelo argentino, de acordo com a imprensa britânica.

O futuro de Lionel Messi volta a merecer destaque na imprensa internacional, mais uma vez com o Manchester City no centro do rumor. De acordo com o jornal The Sun, os citizens fizeram uma nova proposta ao astro argentino, mas inferior em 196 milhões de euros relativamente aos números avançados há seis meses.

De acordo com a publicação, o City propõe a Messi 500 milhões de euros por um contrato de cinco temporadas, duas delas no clube de Manchester, com uma terceira como opção, e as duas últimas no New York City, dos Estados Unidos.

Ora, existe ainda a possibilidade de o craque alinhar uma temporada na Índia ou nos Emirados e uma opção para que o acordo seja de oito anos, de modo a que o jogador assuma o cargo de embaixador da City Football Goup, que tem dez equipas repartidas por quatro continentes.

Messi, 33 anos, termina contrato com o Barcelona no final da corrente temporada. O clube catalão é, aliás, o único que representou em toda a carreira profissional.