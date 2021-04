Revelam os milhões pedidos por Aguero para assinar contrato com a Juventus

Avançado argentino está em final de contrato com o Manchester City.

Depois de anunciada a saída de Kun Aguero do Manchester City no final da temporada, altura em que termina o contrato, o argentino tornou-se, desde logo, um alvo apetecível no mercado. Chelsea, Manchester United, Barcelona, PSG e a Juventus foram clubes associados ao avançado, com novas informações no que toca ao clube de Turim.

Segundo escreve o jornal "Gazzetta dello Sport", Aguero pediu à Juventus, sempre atenta a contratações a "custo zero", qualquer coisa como 12 milhões de euros por temporada.

Quase a fazer 33 anos, pretenderá um bom encaixe financeiro com aquele que poderá ser o último contrato no futebol europeu, onde passou uma década ao serviço do Manchester City e ainda cinco temporadas no Atlético.