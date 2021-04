Revelam os milhões exigidos por Pogba para renovar com o Manchester United

Imprensa inglesa também dá conta do interesse do Real Madrid, mas a prioridade em Espanha parece ser outra.

Com contrato até 2022 com o Manchester United, o futuro de Paul Pogba tem dado que falar e agora com nos desenvolvimentos. Segundo informa a imprensa inglesa, mais concretamente o Daily Star, o médio internacional francês exige 577 mil euros semanais para renovar o vínculo com os red devils. Esta terá sido a informação que o agente Mino Raiola deu aos responsáveis pelo clube inglês.

Mas nem só do Manchester United se fala. O Real Madrid, insistentemente apontado como interessado no jogador, também já estará a par das condições. Ainda assim, o As, de Espanha, salienta que com tão elevado salário será difícil que Pogba venha a assinar contrato, até porque a prioridade, refere a publicação, é a contratação de Mbappé e isso já envolverá muitos milhões de euros.