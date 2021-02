Revelam o próximo treinador do Dortmund: "Tivemos muitas reuniões..."

Atual treinador do Borussia Monchengladbach acionou cláusula que lhe permite sair do clube no fim da temporada.

Marco Rose vai deixar o Borussia Monchengladbach, no final da temporada, para assumir o comando técnico do Dortmund.

"Tivemos muitas reuniões sobre o futuro do Marco e infelizmente ele decidiu acionar uma cláusula que permite deixar o clube no final da temporada, para assinar com o Borussia Dortmund. Até lá, nós e o Marco vamos dar o melhor para atingir os objetivos na Bundesliga, Taça e Liga dos Campeões", anunciou o diretor desportivo do Borussia Monchengladbach, Max Eberl.

O Borussia Monchengladbach está nos oitavos de final da Liga dos Campeões, onde vai defrontar o Manchester City.