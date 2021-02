Revelam o objetivo número um de Guardiola no próximo mercado

Imprensa inglesa dá conta do interesse do Manchester City em Haaland.

O mercado de inverno ainda mal fechou e o próximo já está a dar que falar. De acordo com a imprensa inglesa, o Manchester City tem bem claro o alvo primordial para atacar a temporada 2021/22: Erling Haaland.

O avançado norueguês, que brilha com a camisola do Dortmund, tem uma cláusula no contrato que estipula um valor de 75 milhões de euros para uma possível venda no verão de 2022. Os citizens, todavia, não parecem dispostos a esperar e, segundo o Daily Mirror, podem desembolsar qualquer coisa como 110 milhões de euros na janela que se segue.

Com Aguero em final de contrato e com constantes problemas físicos, o City procura um nome sonante para o ataque e o nome de Haaland é, de facto, um dos mais badalados do momento: 22 golos em 21 jogos esta temporada. Isto com apenas 20 anos.