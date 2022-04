Revelam o alvo prioritário de Ten Hag para render Pogba no Manchester United

Kalvin Phillips ao serviço do Leeds

60 milhões de euros é o valor apontado para o possível negócio.

Paul Pogba encontra-se em final de contrato com o Manchester United e a saída de Old Trafford no final da temporada parece cada vez mais certa. Tanto assim é que a imprensa internacional já aponta um possível substituto para o médio francês.

Kalvin Phillips, internacional pela Inglaterra e titular no último Europeu, está no topo da lista dos "red devils", sendo encarado como prioritário por Erik ten Hag, segundo o "The Athletic". A notícia adianta que o clube de Manchester prepara uma oferta de 60 milhões de euros.

O jogador de 26 anos tem todo o percurso profissional realizado no Leeds e esta época leva 18 jogos realizados, com um golo marcado.