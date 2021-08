Revelam o alvo para substituir Mbappé no PSG... e o Sporting pode estar atento

Haaland será o escolhido para rumar a Paris caso se confirme a ida de Mbappé para Madrid. Muitos milhões prometem correr nos últimos dias de mercado.

As mais recentes horas do mercado de transferências têm sido frenéticas. Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, confirmou o adeus de Ronaldo a Turim e, por outro lado, desenha-se a mudança de Mbappé para o Real Madrid.

Segundo escreve o jornal britânico "The Telegraph", o PSG já trabalha, e de que maneira, na procura de um substituto para o francês e fá-lo em grande: Haaland é o eleito. A informação indica que o clube parisiense já entrou em contacto com Mino Raiola, agente do avançado norueguês.

A postura do Dortmund parece ser a de não facilitar o negócio, mas a verdade é que uma proposta irrecusável poderá alterar os planos e levar o goleador da Bundesliga. As contas são fáceis e são explicadas pelo jornal espanhol "As": se o PSG aceitar os 180 milhões por Mbappé, fica com 145 para recorrer ao mercado, uma vez que que 35 milhões irão para o Mónaco, onde o francês começou a dar nas vistas.

A saída de Haaland do Dortmund até seria uma boa notícia para o Sporting, que tem nos alemães um dos adversários na fase de grupos da Champions, assim como Ajax e Besiktas. Mas com tantos milhões, será fácil de prever que o Dortmund ataque em força o mercado em busca de um substituto.