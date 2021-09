Revelam o alvo número um do Tottenham para o mercado de inverno

Kulusevski perdeu influência na Juventus e pode rumar à Premier League.

A passar por um mau momento na Premier League, prova onde vai em três derrotas consecutivas, o Tottenham, treinado por Nuno Espírito Santo, estará já de olho no mercado de janeiro e com um nome no topo das atenções: Dejan Kulusevski.

Segundo adianta o jornal "Mirror", o avançado internacional pela Suécia é o alvo número um para a janela de inverno, aproveitando o facto de ter perdido espaço na Juventus com a chegada de Massimiliano Allegri ao comando técnico. Fabio Paratici, diretor desportivo do Tottenham e que exerceu funções no clube italiano, quererá aproveitar o momento de menor fulgor do jogador em Turim para concretizar o negócio.

Kulusevski, 21 anos, participou em sete jogos da Juventus esta época, apenas um na condição de titular.