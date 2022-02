Revelam como o Barcelona pretende seduzir Haaland: com 100 milhões de euros

Erling Haaland, avançado do Borussia Dortmund

Em Espanha dão conta das intenções do clube catalão para o próximo verão.

Depois da informação de que o Real Madrid teria alcançado um acordo de preferência junto dos representantes de Haaland, em Espanha o nome do avançado norueguês continua a dar que falar. O jornal "Sport" assegura que o Barcelona, embora esteja longe de passar por um momento de fulgor em termos financeiros, aposta forte na contratação do norueguês e pretende pagar a cláusula de 75 milhões no próximo verão.

A publicação assegura que o emblema catalão está disposto a oferecer 20 milhões de euros ao goleador por cada uma das cinco temporadas de contrato. No total, falamos de 100 milhões de euros. O vínculo teria ainda variáveis por títulos ganhos e rendimento individual.

Haaland, 21 anos, cumpre a terceira época no Dortmund e leva 23 golos marcados em 20 jogos realizados.