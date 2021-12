Revelam a milionária comissão pedida por Raiola para transferir Haaland

Mino Raiola, agente de Haaland, quer 55 milhões de euros de comissão para negociar o jogador, segundo escrevem em Inglaterra.

Além de ter que pagar um valor milionário ao Dortmund, a equipa que quiser contratar o avançado Erling Haaland ainda terá que se preocupar em pagar uma comissão exorbitante ao agente do jogador de 21 anos. De acordo com o jornal inglês "The Sun", Mino Raiola quer 55 milhões de euros para colaborar com a negociação.

O valor seria dividido com o pai do jogador, Alf-Inge, que também cuida da carreira de Haaland. Esse valor seria à parte dos cerca de 80 milhões de euros pagos ao Dortmund pelo internacional norueguês. Ou seja, para contratar o jogador, o clube interessado tem que se dispor a pagar pelo menos 135 milhões de euros.

Uma dessas equipas interessadas seria o Manchester City. Outro destino apontado como mais provável seria o Real Madrid. O problema para a equipa espanhola estará nos custos, tendo em conta o interesse em Mbappé, avançado do PSG. Não se sabe se o Real teria dinheiro para assinar com os dois numa só temporada.