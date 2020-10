Revelam a "maior história desconhecida do mercado": Messi no Chelsea de Mourinho

Lionel Messi esteve perto de sair do Barcelona no verão

História revelada no mais recente livro do jornalista Gianluca Di Marzio, especialista no mercado de transferências.

Lionel Messi protagonizou uma das novelas mais quentes do último mercado de transferências, ao revelar o seu desejo em deixar o Barcelona, algo que acabou por não acontecer.

No entanto, esta não foi a primeira vez que o argentino esteve com o pé fora do emblema blaugrana. Pelo menos assim o diz o jornalista Gianluca Di Marzio, especialista no mercado de transferências, no mais recente livro "Grand Hotel Calciomercato"

De acordo com o jornalista, Messi esteve muito perto de rumar a Inglaterra em 2014, para o Chelsea de José Mourinho. Os blues estariam dispostos a ativar a cláusula de rescisão de 250 milhões de euros e a pagar o salário de nada mais nada menos do que 50 milhões de euros. "A maior história desconhecida do mercado", descreve Di Marzio.

O livro desvenda ainda uma conversa por videochamada entre Mourinho e Messi, na qual já estavam acertados todos os termos financeiros. No entanto, tanto Jorge Messi, pai e agente, como o seu ex-colega Deco contaram as negociações de forma brusca. No mesmo livro, o jornalista conta que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, tentou contratar o astro argentino um ano antes (2013), mas Messi negou-se a negociar com os merengues.