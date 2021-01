Revelados os detalhes do milionário contrato de Ozil com o Fenerbahçe

Médio alemão é reforço assegurado pela equipa turca.

Mesit Ozil terminou com a ligação ao Arsenal e ruma à Turquia para reforçar o Fenerbahçe. O médio alemão de 32 anos é um reforço sonante, mas longe de ser barato. Segundo os primeiros dados revelados pela imprensa local, Ozil irá encaixar dois milhões de euros no que resta de temporada, 25 mil por jogo e terá um prémio de 500 mil se o Fenerbahçe for campão e 250 mil se garantir o apuramento para a Champions.

"Estou muito feliz e muito animado, por Deus me ter dado a oportunidade de vestir a camisola do Fenerbahçe. Vou vesti-la com orgulho e dar tudo de mim pela equipa", disse Mesut Özil, em entrevista por telefone ao canal de TV turco NTV.

Em conflito com o Arsenal, Ozil não joga pelo clube inglês desde 7 de março de 2020. Em outubro, os gunners retiraram o alemão da sua lista de jogadores da Premier League, levantando questões sobre seu futuro em Londres.

O contrato de Özil, tido como o jogador mais bem pago do plantel do Arsenal, com um salário anual estimado em 20 milhões de euros, estava previsto expirar no final da atual temporada.

Em entrevista à NTV, Ozil admitiu que "não jogava há muito tempo", mas disse que continua a treinar regularmente e que está "em boas condições físicas", pelo que, por esse lado, "não há qualquer problema."