Revelados os detalhes sobre a cláusula de rescisão de Dybala na Roma

É diferente para clubes italianos e estrangeiros.

Os valores foram revelados em Itália, onde o jornalista Fabrizio Romano deu a conhecer as duas cláusulas que podem tirar o avançado argentino da Roma. Esta época, Dybala é distinguido como um dos destaques do conjunto comandado por José Mourinho.

Para clubes italianos a cláusula de rescisão está estabelecida nos 20 milhões de euros, mas, se esta for batida, os romanos podem ainda ter uma palavra a dizer pelos direitos do jogador. Para garantir a sua continuidade, os giallorossi têm de aumentar o salário do argentino, dos atuais 3.8 milhões anuais para seis.

Já em relação a clubes estrangeiros, a cláusula de Dybala está estabelecida nos 12 milhões de euros. Neste caso, a Roma nada pode fazer para prender o jogador, sendo que a decisão recai inteiramente no avançado.

Na capital italiana, Dybala reencontrou o seu futebol e está a atrair o interesse de vários tubarões europeus. Sabe-se ainda que, para equacionar um possível estender da ligação com a Roma, o argentino já revelou a condição: a continuidade de José Mourinho.