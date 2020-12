Revelados novos detalhes sobre a polémica festa de Neymar: saiba tudo aqui

Neymar, craque brasileiro do PSG

Agência encarregada de organiza a festa emitiu um comunicado sobre o evento.

A notícia foi avançada pelo jornal O Globo, do Brasil, e lançou enorme polémica: uma festa que começou na sexta-feira e que vai durar até à Passagem de Ano tem como sede a casa de Neymar, astro brasileiro do PSG, em ​​​​​Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Ora, na sequência do grande impacto e da controvérsia gerada pelo evento, a empresa responsável pela organização emitiu um comunicado, clarificando alguns aspetos.

De acordo com a agência, citada pelo diário espanhol Sport, o número de convidados não corresponde àquele que foi noticiado em primeira instância: O Globo tinha apontado para as cinco centenas, mas a empresa refere que são "apenas" 150, garantindo que estes estão obrigados a cumprir todas as normas sanitárias determinadas pelas instâncias governamentais brasileiras, face à pandemia de covid-19.

A própria festa também terá contado com o aval das autoridades e a organização da mesma dispõe de "todas as permissões necessárias", assinala a agência.

Para concluir, a referida empresa vinca que o evento tem caráter privado, com acesso exclusivo para convidados e sem qualquer venda de ingressos, estando licenciado junto dos órgãos competentes. Uma clarificação que procurou colocar água na fervura sobre um tema que promete ainda fazer correr muita tinta ao longo dos próximos dias.