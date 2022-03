Revelados detalhes e valores do acordo entre o Barcelona e o Spotify

O jornal Mundo Deportivo teve acesso a alguns detalhes do contrato celebrado entre o Barcelona e o Spotify, o novo grande patrocinado do clube catalão.

O Barcelona confirmou esta semana que chegou a acordo com o Spotify, um serviço de streaming de música, para que a empresa sueca seja um dos novos patrocinadores do clube. O nome da marca vai aparecer nas camisolas e também no nome do estádio, que passará a ser denominado "Spotify Camp Nou".

Esta quinta-feira, o jornal espanhol Mundo Deportivo, revela alguns detalhes sobre o contrato celebrado entre os culé e o Spotify. Por ter o patrocínio frontal nas camisolas das equipas masculina e feminina, o Spotify vai desembolsar 57,5 milhões de euros por temporada, durante quatro anos. O Barça recebe ainda cinco milhões de euros, durante três épocas, pelo patrocínio nos equipamentos de treino. Outros cinco milhões cairão nos cofres blaugrana devido ao naming do estádio, durante seis anos.

O Mundo Deportivo dá conta também de uma eventual cláusula de 2,5 milhões de euros por ano que será ativada se a companhia de streaming de música ficar satisfeita com a sinergia levada a cabo com o clube.

Ainda falando dos patrocínios nas camisolas, ficou acordado que o Spotify, nos últimos dois anos do acordo, pode vender o espaço de patrocínio a outras marcas, se assim o entender. Ou seja, se a empresa achar que o patrocínio não está a ser rentável ou que poderá conseguir mais dinheiro com uma "revenda" do espaço, poderá fazê-lo a partir da terceira época.

Voltando ao naming do estádio, e pelo facto de este entrar em obras no próximo verão, ficou acordado que ao fim dos seis anos em que o Camp Nou vai ter "Spotify" no nome, haverá uma opção de extensão do acordo por mais 15 anos, sendo que o valor anual a pagar pela marca será de entre 15 a 20 milhões.