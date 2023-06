Revelado quanto Messi recebe para promover a Arábia Saudita

O astro argentino, que esteve perto de assinar pelo Al Hilal, antes de decidir-se por uma mudança para os Estados Unidos, assinou um contrato válido por três anos com o Governo saudita que prevê que passe férias no país e faça regularmente publicações nas redes sociais, com vista à promoção do mesmo.

Apesar de não ter reforçado o Al Hilal, preferindo uma mudança para o Inter Miami, nos Estados Unidos, Lionel Messi tem um contrato em vigor durante os próximos três anos na Arábia Saudita, que foi celebrado junto do respetivo governo com vista à sua promoção do país.

Tendo isso por base, o jornal New York Times revelou esta segunda-feira que o astro argentino, prestes a celebrar 36 anos, vai receber um total de 22 milhões de euros pelo acordo, incluindo cerca de dois milhões de euros para passar um mínimo de cinco dias de férias no país com a sua família.

Para além disso, Messi encaixa outros dois milhões ao fazer regularmente publicações nas redes sociais sobre a Arábia Saudita e mais dois milhões para ser a imagem principal do turismo do país.

Já no plano desportivo, após ter terminado contrato com o PSG, que representou durante duas épocas, o campeão do mundo vai agora experimentar a Liga norte-americana (MLS) ao serviço do Inter Miami, clube detido por David Beckham.