Revelado o valor recorde que o Chelsea pagou para ter Potter como treinador

Graham Potter, treinador do Chelsea

Montante mais elevado de sempre na Premier League.

Anunciado em setembro passado como novo treinador do Chelsea, Graham Potter implicou um forte investimento por parte do clube londrino. Segundo revelou o Brighton, a formação de Stamford Bridge pagou 24,5 milhões de euros para garantir o treinador de 47 anos, sucessor de Thomas Tuchel.

Este valor é o mais alto de sempre pago por um emblema da Premier League para garantir um treinador junto de outro clube e só é superado pelos 25 milhões de euros que o Bayern desembolsou para "tirar" Nagelsmann do Leipzig.

Potter venceu apenas 12 dos 30 jogos disputados à frente do Chelsea e no campeonato está no 10.º lugar, longe dos lugares que dão acesso à Champions da próxima temporada. Na edição atual, vai defrontar o Real Madrid nos quartos de final.