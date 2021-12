Revelado o plano do Real Madrid para dar concorrência a Casemiro

Wilfred Ndidi, médio do Leicester

Ndidi, do Leicester, será o novo alvo do clube merengue.

Na sétima temporada consecutiva no Real Madrid, Casemiro é uma espécie de titular insubstituível na equipa de Carlo Ancelotti. Ao lado de de Luka Modric e Toni Kroos, o antigo médio do FC Porto começou oito dos últimos dez jogos da equipa branca. Entretanto, em Espanha já começam a demonstrar uma inquietação com a falta de suplentes à altura para o internacional brasileiro.

Por isso, o Real Madrid terá encontrado na Premier League um jogador que pode ser o substituto ideal para o jogador de 29 anos. De acordo com a emissora nigeriana "Naija", o médio Wilfred Ndidi, atualmente no Leicester City, seria esse jogador.

Segundo o jornal espanhol "AS", durante a temporada e meia em que Ancelotti treinou o Everton, o técnico italiano já queria levar Ndidi para o clube.

O jogador de 24 anos soma 193 jogos pelo foxes, nos quais somou 10 golos e 11 assistências. Se o Real Madrid quiser contratar o médio terá de investir qualquer coisa como 60 milhões de euros.