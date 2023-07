Revelado o depoimento de Dani Alves: "Ela nunca me disse para parar"

Jogador brasileiro diz que perguntou, à alegada vítima de violação, "duas vezes se estava a gostar e ela disse que sim"

A televisão espanhola revelou os áudios do testemunho de Dani Alves em tribunal, onde está a ser julgado por acusação de agressão sexual, e o jogador brasileiro defende a tese de que houve sexo consentido.

"Não aconteceu nada que nós não queríamos. Sempre a tratei com muito respeito. Perguntei-lhe duas vezes se estava a gostar e ela me disse que sim. Ao finalizar, levantei-me. Nem na cabine nem no banheiro, ela nunca me disse para parar qualquer ação. Saí da cabine. E depois ela saiu. Suponho que com raiva da minha atitude. Fui cúmplice da vontade que [ela] tinha ou que eu tinha", diz Dani Alves.

Na declaração, justifica que tinha mentido no seu primeiro depoimento para salvar o casamento com a modelo Joana Sanz: "Não posso ratificar a minha primeira declaração. Nesse dia tinha uma obsessão que era proteger meu casamento, proteger a mulher que amo."