Revelado o Burofax de Messi com o pedido para deixar o Barcelona na época passada

Jornal espanhol "Mundo Deportivo" revelou este domingo o documento enviado por Messi ao Barça em 2020.

A 24 de agosto do ano passado, Lionel Messi pediu oficialmente para deixar o seu antigo clube, o Barcelona. A informação circulou em Espanha naquela altura, porém somente este domingo o jornal espanhol "Mundo Deportivo" revelou o documento enviado pelo astro argentino à equipa catalã - o Burofax.

"Por meio deste, e de acordo com o disposto na cláusula 3.1. do contrato de 25 de novembro de 2017, expresso a Vossa Excelência a minha vontade de rescindir o meu contrato de trabalho como jogador profissional de futebol com a data de vigência a partir de 30 de agosto de 2020", dizia o documento.

A referida cláusula 3.1. dizia que o jogador poderia ficar livre, sem reclamar justa causa, no final da temporada 2019-20, sem quaisquer direitos para o Barcelona. O pedido, entretanto, deveria ter sido realizado, de acordo com o documento, antes de 10 de junho de 2020.

Na altura, Messi argumentou haver circunstâncias excecionais para o atraso em razão da covid-19. "Devido a esta exceção, a temporada 2019-2020 terminou ontem, sem prejuízo do que para a nossa equipa, esta conclusão seria no dia 15 de agosto, quando voltamos ao Barcelona após a nossa eliminação da Liga dos Campeões na noite de 14 de agosto".

Messi, então, referiu-se a 23 de agosto como o dia do fim da temporada 19-20, porque foi o dia em que a final da Liga dos Campeões foi disputada entre o Bayern e o PSG. Como todos sabem, não funcionou. O comunicado foi direcionado ao então presidente Josep Maria Bartomeu.